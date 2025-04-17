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В Петербурге учитель математики разбил о голову шестиклассника мобильный телефон

В Петербурге педагог разбил о голову ученика мобильный телефон
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Евгений Епанчинцев/РИА Новости

В Пушкине родители школьника обвинили преподавателя в травмировании сына. Об этом сообщает «Конкретно.ру».

Инцидент произошел 16 апреля, родители привезли в травмпункт 13-летнего сына с травмой головы. Медики диагностировали у мальчика закрытую черепно-мозговую травму и ушибы мягких тканей головы. После оказания помощи несовершеннолетний был отпущен на амбулаторное лечение.

По словам школьника, травмы ему нанес преподаватель математики, мужчина во время урока разбил о голову подростка мобильный телефон. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Известно, что учитель — офицер в отставке, ранее он пред подавал в школе ОБЖ.

До этого сообщалось, что против учительницы из Самары, которая дала пощечину ученику, возбудили уголовное дело. Преподаватель попросила у школьника дневник, а получив отказ, ударила его по лицу.

Ранее замдиректора сахалинской школы дал пощечину пятикласснику.

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