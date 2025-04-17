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Россиян предупредили об аномальной жаре в пяти регионах центральной России

Аномальная жара прогнозируется в пяти регионах центральной России
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Depositphotos

Аномально жаркая погода, на семь и более градусов превышающая климатическую норму, установится в пяти регионах Центрального федерального округа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды и региональные гидрометцентры.

Ухудшение погодных условий прогнозируется в Калужской, Рязанской, Ярославской, а также в Тульской и Ивановской областях.

Как сообщает агентство, рязанские метеорологи уточняют, что среднесуточной нормой для этого времени года являются от восьми до девяти градусов тепла.

Тульский гидрометцентр также сообщает, что днем 18 апреля воздух прогреется до +22°С тепла, а 19 апреля потеплеет до +25°С, при этом прогнозируются кратковременные дожди.

При этом синоптики из других регионов Центрального округа не прогнозируют погодных аномалий. Так, на сайте гидрометцентра Орловской области подчеркивается отсутствие опасных и неблагоприятных метеорологических явлений.

Накануне ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в Москве в Пасхальное воскресенье, 20 апреля, температура под влиянием антициклона достигнет +25°С тепла днем, тогда как в ночные часы не опустится ниже +9°С.

Ранее москвичам напомнили правила безопасности при жаркой погоде.

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