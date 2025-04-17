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Москвичам напомнили правила безопасности при жаркой погоде

МЧС предупредило москвичей об аномально жаркой погоде с 18 по 22 апреля
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Авилов Александр/Агентство «Москва»

В столичном регионе в период с 18 по 22 апреля установится аномально жаркая погода, москвичам не следует пренебрегать правилами безопасности. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка МЧС России.

«Уважаемые москвичи и гости столицы! В связи с жаркой погодой рекомендуем вам: надевать одежду из натуральных тканей и головной убор; пить больше воды; по возможности держаться в тени», — говорится в сообщении.

В МЧС пояснили, что в указанный период ожидается аномально жаркая погода со средней суточной температурой воздуха выше климатической нормы на семь градусов и более.

Также в чрезвычайном ведомстве призвали соблюдать требования пожарной безопасности, исключить обращение с открытым огнем.

Накануне ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в Пасхальное воскресенье, 20 апреля, температура под влиянием антициклона достигнет +25°С тепла днем, тогда как в ночные часы не опустится ниже +9°С. Эксперт погоды напомнил, что такая картина соответствует июльским показателям и фиксировалась весной только пять раз за всю историю наблюдений.

Ранее москвичей предупредили о внезапном похолодании в мае.

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