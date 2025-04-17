Раскрыта схема обогащения московского гаишника, владеющего пятью квартирами в Дубае

Бывший инспектор ДПС Сергей Кузнецов, у которого нашли в собственности 23 квартиры в Москве, Болгарии и Дубае, обогатился за счет вымогательства взяток у водителей при проверке их на опьянение. Коррупционную схему гаишника раскрыла газета kp.ru.

По данным издания, Кузнецов попался на взятке в 2021 году, причем случайно из-за чужой жены. Он дежурил в воскресенье, 7 февраля, на 94-м километре МКАД. Остановив машину, гаишник начал оформлять на водителя протокол, заявив, что тот пьян. Однако за 900 тысяч рублей Кузнецов согласился не отбирать права.

Они вместе отправились домой к автомобилисту за деньгами. Но жена водителя отговорила его давать взятку и убедила сообщить о факте вымогательства в полицию.

При передаче денег силовики взяли сообщника Кузнецова и его самого. Задержали и напарника гаишника Леонида Зимина, который дал признательные показания, рассказав об отработанной схеме заработка. Как оказалось, напарники работали лишь на «хлебных местах» по выходным и праздникам. Ежедневно они отдавали 500 тысяч рублей старшим офицерам.

На данный момент Генпрокуратура России направила запрос в компетентные органы ОАЭ с требованием конфисковать пять квартир Кузнецова в Дубае.

До этого суд уже изъял у бывшего инспектора ДПС и его семьи 29 объектов недвижимости и крупную сумму наличных. По данным следствия, имущество было приобретено на деньги, которые не подтверждаются официальными документами. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Москве полковник ГИБДД отказался от взятки в сотни тысяч рублей.