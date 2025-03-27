«Самый честный гаишник»: в Москве полковник ГИБДД отказался от взятки в сотни тысяч рублей

SHOT: полковник ГИБДД Кобозев не принял взятку в 665 тысяч рублей от бизнесмена

В Москве полковник ГИБДД Сергей Кобозев отказался от взятки в размере 665 тыс. рублей, предложенной бизнесменом Максимом Мартыновым. Инцидент произошел, когда Мартынова остановили за незаконное использование спецсигнала. Кобозев проявил принципиальность и не принял деньги. В результате Мартынова задержали.

В Москве командир 2-го специального батальона ГИБДД, 41-летний полковник Сергей Кобозев, отказался принять взятку в размере 665 тыс. рублей от местного бизнесмена. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Инцидент произошел на Новолучанской улице, когда инспекторы ДПС остановили микроавтобус, принадлежащий предпринимателю Максиму Мартынову. Его компания занимается охранными услугами и арендой элитных автомобилей. Во время проверки выяснилось, что на машине незаконно установлен синий проблесковый маячок. Чтобы избежать наказания, Мартынов предложил полковнику Кобозеву взятку — сумма в пять раз превышала среднемесячную зарплату сотрудника полиции.

Кобозев категорически отказался от предлагаемой суммы и предупредил предпринимателя о незаконности его действий. Несмотря на предупреждения и фиксацию происходящего на видео, Мартынов оставил пакет с деньгами в служебном автомобиле ДПС. В результате против бизнесмена было возбуждено уголовное дело по факту попытки дачи взятки должностному лицу, а также наложено административное наказание за незаконную установку спецсигнала.​

Кто такой Сергей Кобозев

Сергей Кобозев начал свою карьеру в органах внутренних дел в молодом возрасте и к 33 годам стал самым молодым командиром батальона в Москве. В 2017 году он возглавил 2-й специальный батальон ГИБДД. В 2022 году пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков поздравил Кобозева и его личный состав с Днем сотрудника ГАИ, отметив их заслуги в обеспечении безопасности дорожного движения.

В 2024 году полковник передал от подразделения старинную икону в дар храму «Неувядаемый Цвет» в Рублево, что свидетельствует о его активном участии в общественной и культурной жизни.

Поступок полковника Кобозева вызвал широкий общественный резонанс. Ряд изданий назвали его «самым честным гаишником России», подчеркнув его принципиальность и преданность служебному долгу.

«И кстати — Кобозев действительно во многих интервью высказывался, что перед законом и на дороге все равны: если нет документов — никаких спецсигналов, если не работаешь в силовых структурах — никаких номерных рамок вроде ФСБ. А еще — никаких резких маневров, «шашечек» и подрезаний», — написал Telegram-канал SHOT.

Что известно о Мартынове

По данным «Ъ», Максим Мартынов является владельцем компании Black Guard, которая предоставляет в аренду бронированные автомобили премиум-класса со спецсвязью и англоговорящими водителями (Mercedes-Benz S-класс, Mercedes G63 2020 AMG, Mercedes-Benz V-класс, Rolls-Royce, Mercedes Gelandewagen G63, Cadillac Escalade, Mercedes-Benz Maybach), самолеты (Falcon 7X/8X, Bombardier 5000/6000/300, Gulfstream G550/G650), а также услуги личных телохранителей.

На сайте компании говорится, что среди ее клиентов немало известных артистов, включая Филиппа Киркорова, Элджея, Светлану Лободу, Павла Волю, Егора Крида, Натана, Тину Канделаки и Левана Горозию. Однако официального подтверждения их сотрудничества с Black Guard нет.

Издание отмечает, что ранее фирма Мартынова предоставляла услуги одному из создателей финансовой пирамиды Finiko Эдварду Сабирову, который бежал в ОАЭ. Его обвиняют в создании преступного сообщества и хищении у граждан более 5 млрд рублей (ст. 210 УК РФ).