Бывший гаишник может потерять пять квартир в Дубае. Генпрокуратура России требует их изъять

Генпрокуратура России добивается конфискации пяти квартир в Дубае, принадлежащих бывшему инспектору ДПС Сергею Кузнецову. Ранее суд уже изъял у него и его семьи 29 объектов недвижимости и крупные суммы наличных. По данным следствия, имущество было приобретено на средства, происхождение которых не подтверждено официальными документами.

Генеральная прокуратура направила запрос в компетентные органы Объединенных Арабских Эмиратов с требованием конфисковать пять квартир, расположенных в Дубае и принадлежащих бывшему инспектору ДПС Сергею Кузнецову. Об этом на встрече в Абу-Даби с президентом управления по вопросам подотчетности ОАЭ Хумейдом Обайдом Абушибсом сообщил генпрокурор РФ Игорь Краснов, пишет ТАСС.

По словам Краснова, указанные объекты недвижимости были приобретены «незаконным путем», а их суммарная стоимость превышает 3 млн дирхамов, что составляет более 67 млн рублей.

Документы для исполнения судебного решения были направлены в начале текущего года, а на встрече в Абу-Даби генпрокурор попросил взять рассмотрение запроса под личный контроль и обеспечить надлежащий контроль за исполнением решения российского суда.

Решение суда Москвы

Сергей Кузнецов, ранее занимавший должность инспектора ДПС по Северо-Восточному административному округу Москвы, был задержан в сентябре 2021 года по заявлению водителя, у которого он якобы требовал взятку. В ходе прокурорской проверки выяснилось, что за годы службы Кузнецов, совместно с родственниками и близкими людьми, приобрел значительный пакет недвижимости и иные активы, существенно превышающие его официальные доходы.

Поскольку Кузнецов не смог подтвердить происхождение денег, было возбуждено уголовное дело и началось судебное разбирательство. По данным прокуратуры, купить все это имущество он просто не мог — с 2009 по 2021 год его официальный доход составил около 16,4 млн рублей.

В декабре 2022 года Лефортовский районный суд Москвы по иску Генпрокуратуры удовлетворил требование о конфискации имущества Кузнецова. Суд обратил в доход государства объекты недвижимости и денежные средства на общую сумму, превышающую 180 млн рублей. В рамках этого решения у бывшего инспектора изъяли не только пять квартир в Дубае, но и имущество в Москве, подмосковных регионах, а также объекты недвижимости за рубежом, в том числе в Болгарии. Помимо этого, изъяты были денежные средства, обнаруженные в банковских ячейках, — около 48 млн рублей, $60 тыс. и €23 тыс., что также не было подкреплено законными источниками дохода.

Недвижимость и активы

Помимо пяти квартир в Дубае, подтвержденных как объекты, подлежащие конфискации, в ходе проверки было выявлено, что семья Кузнецова с 2013 по 2020 год приобрела свыше 20 объектов недвижимости как в России, так и за рубежом.

В числе активов — апартаменты в одном из самых высоких небоскребов Дубая — Princess Tower — высотой 414 метров. Стоимость недвижимости в этом здании составила 17,2 млн рублей. Кроме того, были приобретены квартиры в престижных районах Дубая, а также объекты за рубежом, в частности, в Болгарии.

Помимо этого, в банковских ячейках были зафиксированы значительные суммы наличных средств, законность происхождения которых также не была подтверждена. Генпрокуратура установила, что часть недвижимости была оформлена на близких родственников Кузнецова, что, по мнению следствия, указывает на попытку скрыть истинное происхождение средств и избежать контроля за их расходами.