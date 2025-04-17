Адвокат: россиян нельзя наказать, если они считают талибов террористами

Россиянам нельзя запретить называть талибов террористами, так как решение суда 2003 года о том, что организация является террористической, не было отменено. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» рассказал адвокат талибов Александр Молохов.

«Если человек так считает, то, наверное, в ситуации, когда решение суда по этому поводу не отменено, никто не может запретить ему так думать. Хотя, лично я с этим не согласен. Я не уверен, что-то решение 2003 года было правильным, но оно состоялось, его нужно уважать. Оно не отменено», — сказал он.

До этого Молохов заявил «Газете.Ru», что решение о приостановке запрета на деятельность движения «Талибан» не означает, что организация больше не является террористической.

17 апреля Верховный суд РФ временно приостановил запрет на деятельность террористического движения «Талибан» в стране, который действовал с 2003 года. При этом «Талибан» остался списке террористических организаций, который ведет ФСБ РФ.

В декабре президент РФ Владимир Путин подписал закон, который утвердил возможность приостановки запрета деятельности террористической организации.

Ранее адвокат заявил, что россияне не будут вступать в «Талибан».