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Россиянам пообещали большие скидки на кофе

Экономист Балынин: к концу 2025 года скидки на кофе в России превысят 10%
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Krakenimages.com/Shutterstock/FOTODOM

К концу 2025 года скидки на кофе в России превысят 10%, а в 2026 году — 20%, спрогнозировал для «Газеты.Ru» кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

Он напомнил, что в промышленных масштабах кофе в России не выращивается, поэтому наибольшая доля цены на него формируется за рубежом. В прошлом году в ряде стран, например, в Бразилии, Вьетнаме и Коста-Рике плохие погодные условия повлияли на сокращение урожая качественных кофейных ягод, что и привело к росту цен мировых фьючерсов на кофе.

«Сейчас не нужно покупать кофе впрок. Если в этом году будет отличным урожай кофе в Бразилии, Вьетнаме и Коста-Рике и других странах-мировых поставщиках (например, Колумбии, Индонезии, Эфиопии), предложение кофе в мире и в России увеличится. Рынок кофе конкурентный, будет борьба за покупателя. Логично, что цены пойдут тоже вниз — классика закона спроса и предложения. Вероятнее всего, снижение цен будет реализовано на практике российскими торговыми сетями не через корректировку базовой цены, а через дополнительные скидки и акции», — отметил экономист.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

В апреле 1 кг зерен арабики в российских магазинах стоит около 4,2 тыс. рублей. 1 кг зерен робусты — от 1,2 тыс. до 2 тыс. рублей, в зависимости от бренда и степени обжарки. Смеси арабики и робусты (1 кг) оцениваются в 1,6 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что цены на кофе подскочили.

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