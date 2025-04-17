Мужчину осудили за попытку подорвать технику в Херсонской области

В Херсонской области мужчина осужден на 14 лет за попытку подорвать технику

Южный окружной военный суд приговорил фигуранта дела о попытке подрыва военной техники российской армии в Херсонской области к 14 годам лишения свободы. Об этом пишет ТАСС.

Обвиняемым оказался житель одного из поселков региона Игорь Цапа. Все произошло в апреле прошлого года. Тогда мужчина установил растяжку с гранатой возле российской техники, рассчитывая, что она наедет на снаряд. Однако этого не случилось, поскольку действия диверсанта вовремя заметили.

«В соответствии с приговором суда подсудимый признан виновным, и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 14 лет в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых 3 лет в тюрьме», — сообщили в суде.

В тот же день Тульский областной суд вынес приговор по уголовному делу о государственной измене в отношении 38-летнего жителя Тулы Ивана Сурова. Его приговорили к 12 годам и 6 месяцам лишения свободы за финансирование Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее петербуржца осудили за оскорбление президента России.