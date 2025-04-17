В Самарской области природный пожар угрожает дачному товариществу

МЧС РФ: пожарные защищают от огня дачное товарищество в Самарской области

Пожарные защищают от природного пожара дачное товарищество «Металлист» микрорайона Волжский в Самарской области. Об этом сообщает Telegram-канал МЧС РФ.

«Горит сухая трава на 1000 квадратах, общая площадь, пройденная огнем, достигла 8 га. Тушение осложняет труднодоступная местность», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что для бесперебойной подачи воды пожарные прокладывают магистральные линии протяженностью более 2 км. Пострадавших в результате пожара нет. На месте работают 42 огнеборца и 15 единиц техники.

До этого глава Забайкальского края Александр Осипов сообщал, что в лесах региона ввели режим ЧС из-за пожаров.

Губернатор отметил, что почти все пожары в этом году случились по вине человека.

7 апреля в шести районах республики Бурятия и в городе Улан-Удэ загорелся лес на площади 369,9 гектара. Причиной пожаров стали весенний пал и неосторожное обращение с огнем. В тушении огня принимают участие 268 человек и 51 единица лесопожарной техники.

Ранее в Гидрометцентре назвали регионы с высоким классом пожароопасности.