В Подмосковье оштрафовали более 80 мигрантов — работников логистического центра маркетплейса

В логистическом центре маркетплейса в Подмосковье выявили 82 работника-нелегала

Полиция выявила свыше 80 работающих с нарушениями законодательства мигрантов в логистическом центре одного из маркетплейсов в городе Жуковском Московской области. Об этом журналистам сообщила Татьяна Петрова, начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области, передает «Интерфакс».

«3а незаконное осуществление трудовой деятельности на территории Российской Федерации в отношении 82 мигрантов составлены административные протоколы», — сказала она.

По словам Петровой, из них 30 нелегалов привлекли к административной ответственности за нахождение на территории страны с нарушением режима пребывания.

Всех правонарушителей оштрафовали на 5 тыс. руб., пятерых из них выдворят из страны.

Всего, по информации представителя полиции, было «пробито» по учетным базам 205 работников центра.

17 апреля спикер Госдумы Вячеслав Володин предупредил, что нарушения при приеме экзаменов на знание русского языка у мигрантов будут караться лишением свободы на срок до 15 лет.

Ранее ФСБ, Росгвардия и МВД выявили нелегальную молельню мигрантов на Камчатке.