Стало известно, оплатит ли страховая лечение россиянки, ставшей жертвой акулы на Мальдивах

Страховая компания предварительно готова возместить затраты на лечение россиянки, пострадавшей от укуса акулы на Мальдивах. Об этом сообщил Российский союз туриндустрии (РСТ) в Telegram-канале.

«По предварительной информации, страховая компания готова возместить средства, потраченные на экстренные медицинские расходы пострадавшей туристке», — написали представители РСТ.

Чтобы получить компенсацию, россиянке необходимо обратиться с заявлением и финансовыми документами в страховую компанию.

До этого сообщалось, что туристку из России пришлось оперировать после нападения акулы на Мальдивах. Нападение произошло во время снорклинга (погружение на небольшую глубину с маской, ластами и дыхательной трубкой) с акулами-няньками.

Пострадавшая рассказала, что полностью соблюдала правила безопасности, однако это не уберегло ее от нападения акулы. Хищница укусила девушку за кисть. Туристка не растерялась: она оттолкнула акулу рукой, поплыла в сторону лодки и попросила о помощи.

Ранее биолог назвал безобидной акулу-няньку, укусившую российскую туристку.