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Стало известно, оплатит ли страховая лечение россиянки, ставшей жертвой акулы на Мальдивах

РСТ: страховая оплатит лечение россиянки после укуса акулы на Мальдивах
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Norbert Probst/Global Look Press

Страховая компания предварительно готова возместить затраты на лечение россиянки, пострадавшей от укуса акулы на Мальдивах. Об этом сообщил Российский союз туриндустрии (РСТ) в Telegram-канале.

«По предварительной информации, страховая компания готова возместить средства, потраченные на экстренные медицинские расходы пострадавшей туристке», — написали представители РСТ.

Чтобы получить компенсацию, россиянке необходимо обратиться с заявлением и финансовыми документами в страховую компанию.

До этого сообщалось, что туристку из России пришлось оперировать после нападения акулы на Мальдивах. Нападение произошло во время снорклинга (погружение на небольшую глубину с маской, ластами и дыхательной трубкой) с акулами-няньками.

Пострадавшая рассказала, что полностью соблюдала правила безопасности, однако это не уберегло ее от нападения акулы. Хищница укусила девушку за кисть. Туристка не растерялась: она оттолкнула акулу рукой, поплыла в сторону лодки и попросила о помощи.

Ранее биолог назвал безобидной акулу-няньку, укусившую российскую туристку.

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