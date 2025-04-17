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Башкирский пенсионер, полгода получавший пенсию фальшивыми купюрами, умер

В Стерлитамаке умер пенсионер, который получал пенсию купюрами банка приколов
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Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

В Стерлитамаке мужчина, который получал пенсию фальшивыми купюрами, скончался. Об этом сообщает Mash Batash.

Как рассказали родственники, сотрудники правоохранительных органов расследовали дело полгода, но затем приостановили. Это негативно отразилось на здоровье 83-летнего мужчины, у него случился инсульт, из-за которого пожилому человеку парализовало половину тела, сегодня пациент умер.

О том, что пенсию они получали билетами банка приколов, мужчина и его пожилая супруга узнали после попытки оплатить коммунальные услуги. Пара получала пенсию, но откладывала деньги, не обращая внимания на подлинность.

После проверки выяснилось, что из 298 тысяч рублей 201 тысяча оказалась фальшивой. При этом на них была напечатана надпись «банк приколов».

До этого в Москве мужчина хотел обменять доллары, но получил за них билеты банка приколов. После общения в Telegram, мужчина встретился с обменщиком и, отдав ему $330 тыс., получил 30 миллионов рублей. Только после того, как новый знакомый скрылся, россиянин заметил подделку.

Ранее пенсионерка перехитрила мошенников, отдав им купюры «банка приколов».

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