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Пенсионерка перехитрила мошенников, отдав им купюры «банка приколов»

В Петербурге пенсионерка помогла задержать курьера мошенников
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Dikushin Dmitry/Shutterstock/FOTODOM

Пожилая жительница Калининского района помогла полицейским задержать курьера мошенников, который пришел к ней за деньгами. Об этом сообщает УМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

84-летняя жительница Калининского района Петербурга обратилась в полицию и сообщила о подозрительном звонке неизвестных. Злоумышленники пытались убедить пожилую женщину передать им свои накопления, чтобы перевести их на «безопасный» счет.

Бдительная петербурженка не поверила звонившим и решила помочь полиции поймать преступников. Оперативники проинструктировали женщину о ее дальнейших действиях и подготовили для нее муляж с банкнотами «банка приколов».

Когда курьер пришел в назначенное время к пенсионерке за деньгами, оперативники задержали его на месте с поличным. Известно, что задержанный ранее отбывал срок за сбыт наркотиков. Возбуждено уголовное дело о покушении на мошенничество, 31-летний подозреваемый доставлен в отдел полиции.

Ранее в Москве студент колледжа украл у пенсионеров 17,3 млн рублей.

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