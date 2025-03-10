Москвич обменял $330 тыс. на билеты банка приколов

Москвич хотел обменять доллары, но получил от неизвестного билеты банка приколов

Житель Москвы обратился в полицию после того, как потерял 30 млн рублей, пытаясь обменять американские доллары на рубли. Об этом сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.

Отмечается, что мужчина нашел неизвестного в социальной сети Telegram и 5 марта передал ему наличными $330 тыс. для обмена на российскую валюту. Взамен москвич получил 30 млн рублей.

После того как неизвестный скрылся, мужчина осознал, что ему предоставили фальшивые деньги — вместо рублей билеты «банка приколов».

Полиция возбудила уголовное дело по статье Уголовного кодекса России «Мошенничество», рассказали в правоохранительных органах.

До этого сообщалось, что другой житель Москвы лишился 500 тыс. рублей, когда попытался приобрести валюту в приложении Bybit. Инцидент произошел 6 марта.

Также пенсионерка из Кургана лишилась единственного жилья и перевела мошенникам 3,1 млн рублей.

Ранее россиянка перевела мошенникам из онлайн-игры 2,7 млн рублей.