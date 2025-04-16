Пожилая российская пара полгода получала пенсию билетами «банка приколов»

В Башкирии пожилая супружеская пара полгода получала пенсию билетами «банка приколов», у мужчины в результате случился инсульт. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

Инцидент произошел в городе Стерлитамаке. По словам внука пенсионеров, пожилая пара копила деньги и не проверяла подлинность банкнот. Мужчина случайно обнаружил обман при попытке оплатить коммунальные услуги.

Как выяснилось, среди выданных им 298 тысяч рублей 201 тысяча оказалась фальшивой. Деньги были напечатаны на самодельных бланках с надписью «банк приколов». Расследование по факту произошедшего длилось полгода, но в результате следователи заявили, что оно прекращено.

Случившееся серьезно подорвало здоровье одного из пенсионеров. У мужчины случился инсульт, в результате которого оказалась парализована половина тела.

Ранее полиция задержала афериста, обменявшего москвичу доллары на 30 млн рублей «банка приколов».