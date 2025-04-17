В России возбудили дело после обстрела электроподстанции в Курской области

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о теракте после обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) электроподстанции в Глушковском районе Курской области. Об этом говорится в официальном Telegram-канале Следкома.

Следователи установили, что 16 апреля украинские военнослужащие с помощью беспилотного летательного аппарата произвели атаку на электроподстанцию, расположенную в селе Званное. В результате атаки без электроснабжения остались местные жители района.

Накануне Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «Теракт» в связи с атакой военнослужащих Вооруженных сил Украины на энергетический объект в Курске. По данным следствия, 15 апреля военнослужащие ВСУ, используя беспилотный летательный аппарат, произвели атаку на высоковольтную линию в Железнодорожном округе Курска.

Ранее российский генерал счел абсурдным возможное продление «энергетического перемирия».