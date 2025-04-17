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Таксист спас российскую пенсионерку от мошенников

В Уфе таксист спас пенсионерку от обмана мошенниками
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BreizhAtao/Shutterstock/FOTODOM

В Уфе бдительный таксист спас 79-летнюю пенсионерку от обмана мошенниками. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел, когда пожилая женщина ехала в такси, которое ей вызвали аферисты, и разговаривала по телефону. Водитель обратил внимание на взволнованное состояние пассажирки и содержание ее разговора. Выяснилось, что неизвестный по телефону сообщил пенсионерке о якобы «положенной выплате» в 10 тысяч рублей и просил срочно приехать в банк с паспортом.

Таксист остановил машину, объяснил ситуацию женщине и вместо банка отвез ее в отдел полиции. В полиции сообщили, что планируют поблагодарить водителя за проявленную бдительность и гражданскую позицию.

До этого россиянка потеряла квартиру и сбережения, продиктовав мошенникам по телефону код из СМС. Общая сумма ущерба превысила 3,5 миллиона рублей.

Ранее калужский подросток «спасал» накопления родителей и отдал мошенникам 1,2 млн рублей.

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