Калужский подросток «спасал» накопления родителей и отдал мошенникам 1,2 млн рублей

В Калуге 17-летний юноша поверил мошенникам и, пытаясь спасти сбережения родителей, оставил их без денег. Об этом сообщает областная прокуратура.

Неизвестные связались с молодым человеком в одном из мессенджеров, аферисты убедили подростка, что сбережения его родителей находятся в опасности.

Злоумышленники продиктовали несовершеннолетнему реквизиты якобы безопасного счета, на который он перевел 1,2 млн рублей, хранившихся дома. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что российский подросток разворотил булыжником сейф родителей ради исполнения своей мечты. Школьник давно мечтал о мопеде и постоянно просил его у родителей, но те отказывали. Тогда мальчик решил взять инициативу в свои руки. Когда взрослых не было дома, он пригласил в гости 16-летнего друга. Вместе они с помощью булыжника вскрыли сейф родителей, забрали оттуда 200 тысяч рублей и золотые часы. После этого они уехали в Абакан, купили там два мопеда и вернулись обратно. Оставшиеся деньги от покупки транспортных средств школьник раздал знакомым.

Ранее мошенники запугали школьницу из Омска детдомом и выманили все накопления ее родителей.