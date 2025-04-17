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Блогер Шабутдинов возместил ущерб 64 потерпевшим по его делу

ТАСС: бизнес-тренер Шабутдинов компенсировал ущерб 64 потерпевшим по его делу
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ayazshabutdinov/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Блогер и бизнес-тренер Аяз Шабутдинов компенсировал ущерб 64 потерпевшим по делу о мошенничестве, которое возбуждено в отношении него. Об этом сообщает ТАСС.

«Стороной защиты сказано, что обвиняемый возместил ущерб 64 потерпевшим по делу», — рассказали в суде.

Шабутдинов обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, он создавал у людей ложное впечатление успешного предпринимателя и предлагал купить у него курсы, тренинги и вебинары, после прохождения которых обучающиеся смогут сами вести прибыльный бизнес.

Договоры оказания услуг с Шабутдиновым заключали на суммы от 100 тысяч до 1,9 млн рублей. Пострадавшими от действий от бизнес-коуча себя называют 80 человек. Его задержали в ноябре 2023 года.

В феврале прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Шабутдинова. Ведомство установило, что блогер создал организованную преступную группу, координировал действия соучастников, обеспечивал размещение на подконтрольном ресурсе заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений о реализуемых образовательных программах.

Ранее сообщалось, что ущерб по делу Шабутдинова превысил 57 млн рублей.

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