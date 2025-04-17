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Россиянка пыталась вылететь за границу по чужому паспорту и попалась

В Петербурге поймали женщину, которая пыталась улететь из РФ по чужому паспорту
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Shutterstock

В Петербурге женщина пыталась вылететь из РФ по чужому паспорту и попалась. Об этом сообщает Telegram-канал «Конкретно.ру».

Инцидент произошел в аэропорту Пулково. Россиянка предъявила пограничникам заграничный паспорт своего родственника при прохождении контроля перед вылетом, однако специалисты выявили подлог документов и пресекли незаконные действия.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье о покушении на незаконное пересечение государственной границы РФ. В данный момент устанавливаются все детали и обстоятельства произошедшего.

До этого россиянин с поддельным итальянским паспортом пытался попасть в Польшу. В результате его обязали выплатить штраф в размере пяти тысяч злотых (более 121 тысячи рублей). После произошедшего мужчина вернулся в Калининград.

Ранее крымчанин дважды пытался продать чужую квартиру по поддельному паспорту.

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