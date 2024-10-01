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Крымчанин дважды пытался продать чужую квартиру по поддельному паспорту

В Севастополе пенсионера задержали за попытку продать чужую квартиру

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Depositphotos

Крымчанин предстанет перед судом за попытку продать чужую квартиру. Об этом сообщает управление МВД по региону.

По версии следствия, 70-летний симферополец узнал, что хозяин одной из квартир в Гагаринском районе Севастополя давно не проживает там, решил присвоить недвижимость. Для этого он получил все необходимые данные настоящего владельца и подделал паспорт, но фото вклеил свое.

«Выдавая себя за хозяина квадратных метров, крымчанин дважды попытался продать чужую квартиру за 5,4 миллиона рублей, но довести свой преступный умысел до завершения не смог», – поделились в МВД.

Известно, что потенциальные покупатели не знали о намерениях мужчины. При этом, чтобы ускорить сделку, желающих приобрести недвижимость нашли сообщники подозреваемого.

В отношении россиянина возбудили уголовное дело. Известно, что ранее он уже был осужден за особо тяжкое преступление.

Материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.

Ранее в Саратове поймали подростка, который помогал мошенникам похищать деньги у пенсионерок.

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