Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянин с поддельным итальянским паспортом пытался попасть в Польшу

В Калининградской области мужчина с купленным паспортом хотел попасть в Польшу

close
Tetiana Chernykova/Shutterstock/FOTODOM

Россиянин с итальянскими документами попытался попасть в Польшу. Об этом сообщает «Клопс» со ссылкой на Варминско-Мазурский отдел пограничников.

Инцидент произошел на погранпереходе «Багратионовск – Безледы». По данным источника, 38-летний мужчина хотел попасть в Польшу, и для этого на границе предъявил итальянские паспорт и водительские права, которые, как позже выяснилось, были поддельными.

«Мужчине предъявили обвинения в попытке пересечь границу обманным путем», – сообщается в публикации.

В результате россиянина обязали выплатить штраф в размере пяти тысяч злотых (более 121 тысячи рублей). После произошедшего россиянин вернулся в Калининград.

По данным источника, это не первый случай за последнее время, когда гражданин России пытался пересечь границу по поддельным документам. Так, в сентябре россиянка хотела отправиться в Польшу по виду на жительство, который она купила за четыре тысячи евро в интернете. Ее также оштрафовали.

Ранее крымчанин дважды пытался продать чужую квартиру по поддельному паспорту.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами