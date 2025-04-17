Суд арестовал петербуржца, угрожавшего пистолетом девочке-подростку

Невский районный суд Санкт-Петербурга отправил в СИЗО 66-летнего местного жителя Юрия Симанкина, которого обвиняют в хулиганстве из-за инцидента с пистолетом. Об этом в своем Telegram-канале сообщила объединенная пресс-служба судов Северной столицы.

«Суд ходатайство следствия удовлетворил, избрав Симанкину [заключение под] стражу по 14.06.2025», — говорится в сообщении.

Защита Симанкина просила о более мягкой мере пресечения для подсудимого, так как он помогает сыну и внуку, имеет хронические заболевания и инвалидность. Кроме того, проблем с законом он раньше не имел. Однако суд доводы адвоката отклонил.

Как утверждали в МВД, вечером 15 апреля возле торгового центра, расположенного на улице Коллонтай, Симанкин стал настойчиво предлагать 17-летней девушке пойти выпить с ним пива, а после того, как та отказалась, приставил к ее голове предмет, похожий на пистолет. После этого он заявил, что пошутил, и удалился.

Ранее сообщалось об инциденте в Коми, где мужчина обстрелял окна детского сада и получил 3,5 года колонии.