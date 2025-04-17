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В школе Калининграда сразу шесть учеников потеряли сознание

В калининградской школе помогают шести ученикам, потерявшим сознание
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Vladimir Baranov/Global Look Press

В одной из школ в Калининграде оказывают медицинскую помощь детям, которые начали терять сознание. Об этом сообщил Telegram-канал «Клопс».

Уточняется, что школьникам стало плохо около полудня. На недомогания пожаловались шесть ребят в возрасте 11-12 лет. Дети побледнели, некоторых трясло, они начали терять сознание. Сотрудники школы вызвали бригаду скорой помощи.

Как сообщили в приемной учреждения по телефону, сейчас ученики находятся в медпункте. По предварительной версии, им могло стать плохо из-за жары. Подробности случившегося выясняются.

До этого пятеро школьников в Приморском крае отравились средством для травли грызунов. Ученики второго класса нашли яд под батареей в классе и контактировали с ним.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Дети с отравлением попали в больницу, информация об их состоянии отсутствует.

Ранее в школе Красноярская более 20 детей отравились после обеда в столовой.

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