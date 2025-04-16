«Начала грызть ноги»: собака напала на школьницу и пенсионерку в Петербурге

Собака сорвалась с поводка и напала на пенсионерку и ребенка в Кировском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщает 78.ru.

Инцидент произошел 15 апреля на улице Лени Голикова. Очевидцы услышали крики около 17:00 и заметили, как собака бойцовской породы напала на пожилую женщину, стоявшую на автобусной остановке. По словам свидетеля, хозяин животного находился тут же, он был пьян и приспустил поводок. На место вызвали полицию и скорую, но пострадавшую куда-то увели до ее приезда. В итоге пенсионерку все же госпитализировали.

Позже стало известно, что эта же собака успела искусать девочку, которая возвращалась домой на самокате. Животное накинулось на школьницу, когда она проезжала по детской площадке. Известно, что пес принадлежит соседу, который выгуливает его без намордника, несмотря на регулярные жалобы от жильцов.

«Собака стала кусать ее за ноги. Хозяин стал оттаскивать собаку. У него получилось, но она уже покусала обе ноги. Дочь, естественно, испугалась и побежала в сторону от собаки. И она оборачивается и видит, что мужчина уже лежит на земле, а собака снова бежит на нее. И она ее настигла, повалила и начала опять грызть ноги», — рассказала мать девочки.

Ребенку помог случайный прохожий, он сумел отогнать собаку палкой и самокатом. В больнице пострадавшей зашили раны и сделали вакцинацию против бешенства. Пока девочка не может самостоятельно передвигаться.

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