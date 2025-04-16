Хозяин собак, напавших на рабочего завода в Перми, отказался их усыплять

Хозяин собак, напавших в Перми на работника завода, отказался их усыплять. Об этом он заявил в разговоре с kp.ru.

Владельцем животных оказался 49-летний слесарь Александр, который накануне проходил собеседование в отделе кадров, устраиваясь на работу на предприятие, где работает пострадавший.

«Через 10 минут был на проходной, и меня там чуть самого не растерзали. Мне кричали, что я — преступник, что я — уголовник, а мои собаки – холодное оружие!» — пожаловался хозяин американских питбультерьеров.

По его словам мужчины, он воспитывал Бакса и Яни «с любовью и с нежностью» и уверен, что собаки не могли напасть на человека, который их не провоцировал. Однако мужчина все же готов возместить пострадавшему ущерб.

«Устроюсь на работу, и тогда и материально, и физически помогу. Я уже написал об этом жене пострадавшего в соцсетях. А что касается дальнейшей судьбы моих собак, то в обиду я их не дам! Душить я их сам не собираюсь, усыпить тоже не дам», — подчеркивает Александр.

По данным СМИ, пермяк пострадал, когда шел по парковке у проходной «Пермских моторов». Животные серьезно травмировали ему обе руки, но сильнее пострадала левая. По словам женщины, ее супруг до сих пор находится в шоковом состоянии и помнит не все. На данный момент он чувствует себя «более-менее». Медики восстановили сухожилия и мышцы, на это у них ушло более двух часов. Ожидается, что пострадавший будет находиться в больнице не менее пяти дней, реабилитация, предположительно, займет длительное время.

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