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Суд конфисковал имущество экс-замглавы Генштаба РФ Шамарина

Суд конфисковал имущество экс-замглавы Генштаба РФ Шамарина и лишил его звания
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Минобороны РФ

Суд конфисковал имущество бывшего заместителя главы Генштаба РФ Вадима Шамарина и лишил его звания. Об этом пишет РИА Новости.

Конфискованы будут денежные средства в размере почти 36 млн рублей. Изъятые средства перейдут в собственность государства. Также арестованы были автомобиль Mercedes-Benz и квартира Шамарина. Они будут оставаться под арестом до изъятия конфискованных средств Шамарина.

До этого генерала Вадима Шамарина приговорили к семи годам колонии строгого режима за взятки при исполнении государственного оборонного заказа.

28 февраля Главное военное следственное управление СК России завершило расследование, собрав достаточные доказательства вины Шамарина в получении взяток в особо крупном размере (36 млн рублей) при исполнении государственного оборонного заказа.

Ранее Шамарин изъявил желание пойти на СВО.

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