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Опрос: больше половины россиян весной хотят влюбиться

Сервис Mamba выяснил, что 60% россиян весной хотят влюбиться
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Freepik

Большинство россиян (87%) считают, что весна — идеальное время для начала романтических отношений, передает проект «Сноб» со ссылкой на результаты исследования, проведенного экспертами дейтинг-сервиса Mamba. 50% респондентов признались, что тепло пробуждает в них романтический настрой.

55% опрошенных мужчин и 46% женщин сообщили, что с приходом весны их дейтинг-активность значительно повышается. Для 87% россиян наступление теплой погоды — идеальное время, чтобы закрутить роман. В весенней магии сомневаются лишь 13% участников опроса.

30% женщин и 39% мужчин рассказали, что хотя бы раз в жизни начинали отношения весной и не жалеют об этом.

Недавно группа ученых из Австралийского национального университета провела первое в мире масштабное исследование различий между мужчинами и женщинами в делах любовных. Результаты раскрыли неожиданные закономерности.

Оказалось, что мужчины влюбляются в среднем на месяц раньше женщин, но женщины любят интенсивнее, переживая более сильные чувства. Кроме того, женщины сильнее «зациклены» на партнере, чаще возвращаясь к мыслям о возлюбленном.

Ранее стало известно, что хозяйственность стала самой привлекательной чертой женщины у российских мужчин.

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