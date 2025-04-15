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Ученые раскрыли, кто влюбляется быстрее: мужчины или женщины?

BSD: мужчины влюбляются примерно на месяц раньше женщин
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Группа ученых из Австралийского национального университета провела первое в мире масштабное исследование различий между мужчинами и женщинами в романтической любви. Результаты раскрыли неожиданное закономерности. Исследование опубликовано в научном журнале Biology of Sex Difference (BSD).

Команда проанализировала данные 808 молодых людей (18–25 лет) из 33 стран, находящихся в первых двух годах отношений. Это часть глобального «Опроса романтической любви 2022» — крупнейшего в мире исследования на эту тему.

Оказалось, что мужчины влюбляются в среднем на месяц раньше женщин, но женщины любят интенсивнее, переживая более сильные чувства. Кроме того, женщины сильнее «зациклены» на партнере, чаще возвращаясь к мыслям о возлюбленном.

«Мы впервые получили убедительные доказательства гендерных различий в романтической любви», — отметил ведущий автор исследования Адам Боде.

Ученые объяснили обнаруженные различия с точки зрения эволюции: мужчинам исторически нужно было быстрее показывать приверженность, чтобы завоевать партнершу. Кроме того, более трети (39%) участников обоих полов влюбились уже после начала отношений.

«Эти данные помогут нам лучше понять эволюцию романтической любви», — заключили исследователи.

Ранее ученые раскрыли, как узнать свой тип влюбленности.

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