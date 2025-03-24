Россияне предпочитают Золушек: как хозяйственность стала самой привлекательной чертой женщины

Невероятно, но факт. По данным опроса ВЦИОМ, самой привлекательной чертой россиянок представители обоих полов назвали хозяйственность. За нее проголосовали 47% мужчин и 48% женщин. Не красота, не ум, преданность или чувство юмора и даже не пресловутая женственность, как вы могли бы подумать. При этом в рейтинге мужских качеств на первом месте порядочность — это я так, для справки.

Что интересно, и 15 лет назад в похожем опросе лидировала та же хозяйственность, но нам, женщинам, об этом не сказали. Представляете, сколько времени и денег можно было бы сэкономить на косметике, средствах ухода, занятиях в спортзале, кружевном белье и одежде, если бы нам открыли всю правду еще в 2010 году? Сейчас, конечно, найдутся любительницы психологии, которые заведут песню, что мы стараемся прежде всего для того, чтобы нравится самим себе. Ну да, ну да. Тем не менее, глупо было бы отрицать, что все в этом мире взаимосвязано — приятная внешность и счастье в личной жизни, например. По крайней мере, раньше так считалось.

Что же теперь, оказалось, что нас обманывали? С детства морочили голову сказками про прекрасных принцесс и про Золушку, которая, давайте будем откровенны, не имела бы ни малейшего шанса привлечь внимание принца без красивого платья и хрустальных туфелек. Представьте себе такой поворот сюжета: встретил принц Золушку в ее натуральном виде, и она сразу же очаровала его своей хозяйственностью. А что — девушка ведь мастерица на все руки, платье и туфельки здесь — дело десятое.

Про мировой кинематограф вообще молчу. Пыталась вспомнить хоть один фильм, в котором герой проникся бы нежной страстью к женщине после того, как она сварила ему кастрюлю борща, — и не смогла. Даже Гоша из фильма «Москва слезам не верит» (стремительно превратившийся за последние десять лет из героя в антигероя благодаря своей, как принято говорить, «токсичной маскулинности») сначала влюбился в героиню Веры Алентовой за ее красивые глаза, низкий голос и тонкую талию, а уж только потом стал требовать обед.

Красота и женственность во все времена возглавляли всевозможные рейтинги и топы, так откуда вдруг взялась хозяйственность? Почему она вообще считается качеством? И как мужчина должен понять, что перед ним — хозяюшка?

Вот предположим, познакомились где-то, а он такой сразу: а тебе нравится убирать и мыть посуду? А готовишь ты умеешь? Назови пару блюд! После стирки белье гладишь? Да или нет?

Я бы, наверное, рекомендовала депутатам разработать опросник. А что? Если граждане превыше всего ценят именно хозяйственность, а ее уровень сразу не проверишь, то можно прямо на первом свидании заполнять анкету. Прошла тестирование — набрала, например, 60 баллов из 100 возможных — молодец, общаемся дальше. Нет — извини.

Представляете, как тогда упростится наша жизнь? Все девочки с детства будут знать, что их ждет такой экзамен, и вместо того чтобы исследовать мамину косметичку, начнут осваивать пылесос и стиральную машину. А вместо фотографий в купальниках будут выставлять в профилях соцсетей снимки с кастрюлей или шваброй — чтобы быть наиболее привлекательными, конечно же.

А если серьезно: как оценивать степень хозяйственности? Вот внешность — характеристика более или менее универсальная: сразу понятно, красивая девушка или нет. С любовью к домашней работе все сложнее. Например, есть женщина, которая много работает, но при этом вообще не любит готовить и тратить время на уборку. Зато хочет инвестировать в себя — заниматься спортом, получать второе высшее, ходить к косметологу, учить языки. Если верить ВЦИОМ, шансов на счастливое супружество у нее не много. А если она наймет людей, которые будут готовить еду и убирать квартиру, — можно такую женщину будет назвать хозяйственной и, следовательно, привлекательной или нет?

Конечно, круто уметь готовить и получать удовольствие от работы по дому, но будем честны, никто и никогда еще не мог удержать этим мужа, который бросает жену ради более молодой и красивой любовницы, несмотря на вкуснейшие борщи, запеченных курочек, сверкающие полы и чистые рубашки. Больше всего меня удивили участницы опроса, которые тоже признали привлекательность хозяйственности. Ладно мужчины, им с детства внушают, что за ними по непонятным причинам должен кто-то ухаживать, но вы-то куда, дорогие сестры?

Если самое главное — это хозяйственность, тогда кто как не в себя колет ботокс, гиалуронку и прочие филлеры для сохранения вечной молодости? Кто сидит на диетах, наращивает огромные ногти, исключающие какую бы то ни было домашнюю работу? Я ни в коем случае не хочу подвергать сомнению выводы уважаемого ВЦИОМ — все-таки они профессионалы и занимаются этим многие годы. Но согласитесь, итоги опроса вызывают долю здорового скепсиса. А может быть, во мне просто говорит зависть, потому что хозяйственность уж точно не моя сильная сторона?

Хорошая новость в том, что развить в себе это прекрасное качество гораздо проще, чем попытаться замедлить старение или обрести стройную фигуру. А какая экономия средств! Только подумайте: всего лишь немного самодисциплины и свободного времени — и ты самая обаятельная и привлекательная. Остается понять главное: что же там за мужчины такие отвечали на вопросы социологов? Посмотреть бы на них прежде, чем хвататься за швабру и пылесос. Может, игра и не стоит свеч.

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