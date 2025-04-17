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«Не понравилась белая юбка»: россиянка рассказала о нападении акулы на Мальдивах

360.ru: на Мальдивах акула едва не лишила россиянку руки из-за белой юбки
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Depositphotos

На отдыхавшую на Мальдивах россиянку напала акула и едва не лишила туристку руки. По словам женщины, происшествие случилось на глубине 2,5 метра во время обычной подводной экскурсии. Причиной нападения могла стать белая юбка, рассказала пострадавшая 360.ru.

Под водой участники экскурсии против своей воли касались акул, так как рыбы плавали очень близко, сообщила россиянка. По ее словам, первые 30 минут все было хорошо, однако в какой-то момент одна из акул резко развернулась и укусила женщину за правую руку.

«Возможно, просто ей не понравилась моя белая юбка. Из-за того, что была светлая какая-то одежда, она решила меня укусить», — отметила пострадавшая.

По ее словам, она очень хорошо плавает, а во время погружения следовала технике безопасности, не размахивала руками. После случившегося женщине зашили рану на руке, расходы погасил отель.

Напомним, происшествие произошло на элитном курорте на Мальдивских островах во время снорклинга (погружения на небольшую глубину с ластами и дыхательной трубкой) с акулами-няньками. Животное укусило девушку за кисть, после чего она не растерялась и оттолкнула акулу рукой, а затем поплыла к лодке и попросила о помощи.

Кандидат биологических наук и специалист по акулам Дмитрий Орлов назвал акул-нянек безобидными, подчеркнув, что обычно они не нападают, но обладают плохим зрением и могут принять размахивающего руками человека за еду. Питаются же они останками других животных, то есть являются трупоедами.

Ранее туристка потеряла обе руки после встречи с акулой на Карибах.

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