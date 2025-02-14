Туристка потеряла обе руки после встречи с акулой на Карибах

На Карибах акула откусила обе руки у пытавшейся ее сфотографировать туристки

Отдыхавшая на Карибах канадская туристка потеряла обе руки из-за столкновения с акулой. Об этом сообщает Metro.

Пара из Канады отдыхала на острове Провиденсьялес в Теркс и Кайкос. Утром 7 февраля супруги пошли на пляж и во время купания столкнулись с двухметровой акулой.

Как оказалось, туристка попыталась сфотографировать хищницу с мелководья, но та напала на нее. Муж пострадавшей отогнал от нее акулу.

Женщину вытащили на берег и доставили в медцентр. Пляж Томпсон-Коув закрыли на двое суток. По словам очевидцев, акула-людоед еще долгое время кружила поблизости и не собиралась уплывать.

Позже стало известно, что пострадавшая, 55-летняя Натали Росс, потеряла обе руки и часть бедра. Она уже вернулась в Канаду, где продолжает лечение.

Ранее кит в Магеллановом проливе попытался проглотить чилийца, а затем выплюнул его.