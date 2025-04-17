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Пациент набросился на российского медика и избил его во время дежурства

В Нижегородской области пациент напал на медика и избил его
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Евгений Биятов/РИА Новости

В Нижегородской области медик во время суточного дежурства подвергся нападению со стороны пациента. Об этом сообщает Госинспекция труда по региону.

Инцидент произошел 16 апреля в Кстовской центральной районной больнице. Пациент напал на медика, который находился на суточном дежурстве, и причинил ему травмы.

Пострадавший с кровоподтеками и другими повреждениями самостоятельно обратился за медицинской помощью. В настоящее время устанавливается степень тяжести полученных травм — для этого ожидается заключение врачебной комиссии. Специалисты выясняют обстоятельства инцидента и наличие официальных трудовых отношений между медучреждением и пострадавшим работником.

До этого в Нижнем Новгороде мужчина ударил врача скорой помощи по голове и та потеряла сознание. Инцидент произошел в районе Щербинки, когда бригада скорой помощи прибыла на один из вызовов.

Ранее пьяная дочь больной пенсионерки избила фельдшера скорой помощи в Биробиджане.

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