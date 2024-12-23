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13-летняя школьница забеременела от годами насиловавшего ее отца

В Малайзии девочка забеременела от насиловавшего ее отца
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Peakstock/Shutterstock/FOTODOM

В Малайзии суд вынес приговор мужчине, который насиловал свою 13-летнюю дочь. Об этом сообщает Nst.com.

О происходящем в доме выходца из Камбоджи стало известно после того, как девочка попала в больницу. Она жаловалась на боли в животе, и во время исследования выяснилось, что пациентка находится на четвертом месяце беременности. Медики обратились в правоохранительные органы.

После этого началось расследование. Специалисты установили, что ребенка насиловали с девяти лет. Последнее надругательство произошло в августе. В этот момент мать находилась в Австралии, где работает уже семь лет.

По словам самой пострадавшей, отец подвергал ее насилию до пяти раз в неделю, но об этом она никому не рассказывала.

Обвиняемый раскаялся. Суд признал мужчину виновным и приговорил его к 25 годам тюрьмы. В этот период он должен пройти психологическое лечение. Еще два года после освобождения он будет находиться под надзором полиции.

Ранее в Подмосковье 59-летний мужчина два года насиловал сына экс-сожительницы.

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