15-летняя девушка забеременела от 11-летнего брата

В Малайзии правоохранительные органы расследуют случай полового контакта несовершеннолетних родственников, в результате которого школьница забеременела. Об этом сообщает издание Astroawani со ссылкой на пресс-службу местной полиции.

Инцидент произошел в штате Келантан. Согласно материалам дела, 15-летняя девушка стала жертвой изнасилования 11-летнего двоюродного брата. Последнего правоохранители задержали и передали в департамент социального обеспечения.

В пресс-службе полиции отметили, что статистика по аналогичным преступлениям из года в год растет, что вызывает обеспокоенность властей. Блюстители правопорядка считают, что к подобному поведению приводит недостаточность в семьях религиозного воспитания, конфликты в семье, доступность порнографических материалов, в также распространенность среди несовершеннолетних наркотиков. Полицейские выразили обеспокоенность обострением проблемы и попросили жителей и школы не скрывать похожие случаи и заниматься профилактикой подобного поведения. подростков выразили обеспокоенность

Ранее в Липецкой области 11-летняя девочка забеременела от отца, мужчина попал под суд.