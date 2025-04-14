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Россиянин фиктивно зарегистрировал в коммуналке 300 мигрантов и попал под суд

Во Владимире будут судить мужчину, зарегистрировавшего в комнате 300 мигрантов
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Прокуратура Владимирской области

Во Владимире мужчину будут судить за фиктивную регистрацию более 300 мигрантов в комнате коммунальной квартиры. Об этом сообщает региональная прокуратура.

По версии правоохранительных органов, 41-летний горожанин в сентябре прошлого года познакомился с иностранцем, который предложил ему заработок на фиктивной регистрации людей по месту своего жительства. Мужчина согласился и в период до февраля этого года поставил на учет в комнате коммунальной квартиры площадью в 18 квадратных метров более 300 мигрантов.

Когда все вскрылось, в отношении местного жителя возбудили уголовное дело по статье о фиктивной постановке на учет иностранных граждан по месту пребывания в России. Материалы с обвинительным заключением направили в Октябрьский районный суд региональной столицы.

Ранее на Камчатке россиянка зарегистрировала у себя более 115 мигрантов.

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