«Подумала, что сбили беспилотник»: очевидица – о взрыве в Люберцах

После взрыва на базе приема металла в подмосковных Люберцах завизжали сигнализации автомобилей и появился густой дым. Об этом «Газете.Ru» рассказала местная жительница Евгения.

«Громкий взрыв примерно в 10:35–10:40. У меня было открыто окно, поэтому показалось, будто взорвалось прям рядом, следом завизжали сигналки машин. Там рядом находится стоянка. Я сначала подумала, что сбили беспилотник. Выбежала на балкон и увидела густой дым за соседней многоэтажкой, он достаточно быстро рассеялся, какого-то особо едкого запаха не было и нет до сих пор», — сказала она.

Евгения добавила, что сейчас на месте ЧП «спокойно», как будто ничего не произошло.

«Сейчас там все спокойно, каких-либо экстренных служб не вижу, сигналок от машин скорой/пожарки тоже не было. Машины ездят, люди ходят, как будто ничего и не было. Сильного [пожара] точно нет, потому что дым быстро рассеялся и сейчас все чисто. Мне саму базу за домом напротив не видно, но никой движухи не было вообще», — подчеркнула она.

17 апреля Telegram-канал SHOT сообщил, что на базе приема металла в подмосковных Люберцах произошел взрыв. На опубликованных в сети кадрах можно увидеть густой черный дым, который поднимается вверх.

Позднеев в ПК «Вторалюминпродукт» уточнили, что произошедшее было «выбросом пыли из системы очистки» во время «технического запуска шредерной установки после планового ремонта». Там отметили, что инцидент не повлиял на работу оборудования, пострадавших нет, а установка функционирует в штатном режиме.

Ранее пожар тушили в цехе по переработке резины на Курском подшипниковом заводе «АПЗ-20».