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В подмосковных Люберцах произошел взрыв

SHOT: на базе приема металла в подмосковных Люберцах произошел взрыв

На базе приема металла «Вторчермет» в подмосковных Люберцах произошел взрыв. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

По данным SHOT, сейчас на базу едут экстренные службы. На опубликованных в сети кадрах можно увидеть густой черный дым, который поднимается вверх.

Причина взрыва не сообщается, информации о пострадавших не поступало.

До этого пожарные предотвратили взрыв кислородных баллонов во время тушения огня в цеху по производству лодок из ПВХ в Уфе. Спасатели вынесли оттуда не менее десяти баллонов.

По данным МЧС России, огонь в здании разгорелся на площади 800 квадратных метров. На данный момент он локализован. В тушении пожара участвовали 40 сотрудников МЧС и десять единиц техники. Информации о пострадавших нет.

16 апреля пожар тушили в цехе по переработке резины на Курском подшипниковом заводе «АПЗ-20». Площадь возгорания достигла 17 квадратных метров. Пожарные смогли справиться с огнем только ночью 17 апреля.

Ранее в Узбекистане после взрыва газового баллона беременная женщина получила ожоги 70% тела и сама родила ребенка.

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