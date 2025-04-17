Живущий в РФ американец поделился, почему в США не прижилась бы оплата улыбкой

IT-специалист Джозеф Шуцман, переехавший вместе с семьей в Россию в 2023 году, рассказал Tsargrad.tv, какие технологические решения, используемые гражданами РФ в повседневной жизни, удивили его больше всего.

По его словам, в России наиболее понятная и простая платежная система, при которой не нужно носить с собой множество карт и запоминать пин-коды. Также иностранцу понравилось электронное меню, которое используется во многих ресторанах. Особенно его порадовали сервисы доставки еды.

«В воскресенье ездил с женой и детьми к друзьям на «Белорусскую», и жена только в дороге вспомнила, что не взяла еду для младенца. Начала нервничать, но я ее успокоил и сделал заказ детского питания, которое привезли через несколько минут», — поделился Шуцман.

Что касается оплаты товаров и услуг улыбкой, по его мнению, в США такой способ платежа вряд ли бы прижился. Из-за того, что американцы привыкли улыбаться по поводу и без, они бы разорились уже через неделю, пошутил собеседник издания.

Накануне МВД России приняло тысячное заявление на временное проживание от иностранца, выразившего поддержку традиционным ценностям. Им оказался гражданин Чехии, выбравший Петербург своим новым домом. Также ведомство сообщило, что окажет содействие гражданину Германии Максиму Житникову, который попросил у президента помощи в получении российского гражданства. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в России выросла выдача виз иностранцам.