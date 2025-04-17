Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Почти два десятка человек отравились в Татарстане, пообедав в суши-баре

SHOT: число отравившихся в суши-баре в Татарстане выросло до 18 человек
close
Telegram-канал «SHOT ПРОВЕРКА»

В Татарстане почти два десятка человек массово отравились, пообедав в суши-баре. Об этом сообщает Telegram-канал «SHOT Проверка».

Инцидент произошел в городе Альметьевске. Пострадавшие ели в суши-баре «Rollar», где подают роллы, пиццу и поке. После обеда в заведении у гостей появились симптомы отравления — тошнота, диарея и повышенная температура. На данный момент число отравившихся составляет 18 человек.

У десяти заболевших по результатам анализов выявили сальмонеллез. Остальные пострадавшие ждут результатов. Часть отравившихся госпитализирована в инфекционные отделения, остальные проходят лечение дома. Среди заболевших, по предварительным данным, есть дети.

Проверка выявила многочисленные нарушения в суши-баре. Продукция не имела сопроводительных документов, подтверждающих ее безопасность. В заведении не соблюдались правила хранения продуктов и уборки помещений, а у сотрудников отсутствовали медицинские книжки.

Изъято 55 килограммов потенциально опасных продуктов. Работа заведения приостановлена до завершения расследования.

До этого сообщалось, что в региональный Роспотребнадзор поступила информация о 13 случаях отравления. При наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Ранее на юге Москвы приостановили работу хостела после отравления 70 постояльцев.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами