Почти два десятка человек отравились в Татарстане, пообедав в суши-баре

SHOT: число отравившихся в суши-баре в Татарстане выросло до 18 человек

В Татарстане почти два десятка человек массово отравились, пообедав в суши-баре. Об этом сообщает Telegram-канал «SHOT Проверка».

Инцидент произошел в городе Альметьевске. Пострадавшие ели в суши-баре «Rollar», где подают роллы, пиццу и поке. После обеда в заведении у гостей появились симптомы отравления — тошнота, диарея и повышенная температура. На данный момент число отравившихся составляет 18 человек.

У десяти заболевших по результатам анализов выявили сальмонеллез. Остальные пострадавшие ждут результатов. Часть отравившихся госпитализирована в инфекционные отделения, остальные проходят лечение дома. Среди заболевших, по предварительным данным, есть дети.

Проверка выявила многочисленные нарушения в суши-баре. Продукция не имела сопроводительных документов, подтверждающих ее безопасность. В заведении не соблюдались правила хранения продуктов и уборки помещений, а у сотрудников отсутствовали медицинские книжки.

Изъято 55 килограммов потенциально опасных продуктов. Работа заведения приостановлена до завершения расследования.

До этого сообщалось, что в региональный Роспотребнадзор поступила информация о 13 случаях отравления. При наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Ранее на юге Москвы приостановили работу хостела после отравления 70 постояльцев.