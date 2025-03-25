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На юге Москвы приостановили работу хостела после отравления 70 постояльцев

Суд в Москве на 90 дней закрыл хостел после массового отравления постояльцев
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Shutterstock

Чертановский суд Москвы на 90 суток приостановил работу хостела на юге Москвы, где массово отравились постояльцы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

«Постановлением Чертановского районного суда города Москвы юридическое лицо ООО «Гостиница РБК сервис» признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения)», — говорится в сообщении суда.

Установлено, что большинство постояльцев этого хостела — строители, которые работали и питались на стройке. Среди них было зафиксировано массовое отравление, госпитализировали 70 человек.

По данным суда, блюда, которыми питались рабочие, поставлялись компанией «Енидем», гендиректора которой арестовали в феврале по обвинению в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По версии следствия, компания заключила договоры о поставке еды для строителей, в результате произошло массовое отравление.

До этого жители Екатеринбурга массово отравились продуктами из сети магазинов «Жизньмарт». По данным Роспотребнадзора, у 18 человек выявлена острая кишечная инфекция. У пострадавших обнаружили разные вирусы — сальмонелла, ротавирус и норовирус. Все они употребляли в пищу продукты из указанной сети.

Специалисты надзорной службы отобрали пробы продуктов, а также сырья, дезсредств и воды из торговых точек. Кроме того, был собран биоматериал сотрудников, проведены проверки магазинов, поставщиков и распределительных центров.

Ранее после отравления пенсионеров в петербургском пансионате начали проверку.

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