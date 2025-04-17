Омбудсмены Киргизии и России обсудили рейд в московской бане

Омбудсмен Киргизии заявила о вопросах к силовикам при рейде в московской бане

Омбудсмен Киргизии Джамиля Джаманбаева провела встречу с уполномоченным по правам человека в России Татьяной Москальковой, на которой они обсудили задержание киргизов в московской бане. Об этом сообщается на сайте киргизского омбудсмена.

«При просмотре видеокадров возникают вопросы о соразмерности и обоснованности применения силы во время массового задержания граждан КР сотрудниками правоохранительных органов», — цитирует ее пресс-служба.

Она подчеркнула, что любые меры административного или силового характера должны применяться с соблюдением гарантий процессуальных прав и международных обязательств.

Джаманбаева попросила Москалькову оказать содействие в обеспечении защиты прав кыргызстанцев в России. В свою очередь, российский омбудсмен сообщила, что после ее обращения прокуратура и Миграционная служба РФ начали проверку по данному инциденту.

Рейд в банном комплексе «Бодрость» произошел 10 апреля. В операции участвовали сотрудники полиции, ФСБ и Росгвардии. В результате рейда 59 граждан были доставлены в отделения полиции. МИД РФ заявил, что операция носила плановый характер, а меры сотрудников правоохранительных органов были законны.

Ранее Кулубаев заявил о выдвижении ультиматумов России после задержания киргизов.