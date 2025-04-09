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Российские подростки заплевали Вечный огонь шелухой от семечек и стали фигурантами дела

В Чебоксарах подростки заплевали Вечный огонь шелухой от семечек
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СУ СКР по Чувашии

В Чебоксарах трое подростков в возрасте от 16 до 17 лет пили пиво возле Вечного огня и заплевали его шелухой от семечек. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Инцидент произошел 5 апреля на территории Мемориального парка «Победа». По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье об осквернении символов воинской славы России, совершенном группой лиц. Следователи устанавливают детали и обстоятельства случившегося.

Telegram-канал «Осторожно, новости» сообщает, что несовершеннолетние распивали пиво у Вечного огня и плевались в него шелухой от семечек. После задержания подростки извинились за содеянное на видео и назвали свой поступок «самой большой ошибкой в жизни». В отделе полиции у них спросили даты начала и окончания Великой Отечественной войны, и один из них ответил «без понятия».

Ранее свердловчанина, прикурившего сигарету от Вечного огня, посадили на три года.

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