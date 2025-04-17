Экс-президента Киргизии признали виновным

Суд Первомайского района Киргизии заочно признал бывшего президента Алмазбека Атамбаева виновным в освобождении из-под стражи криминального авторитета Азиза Батукаева. Об этом пишет ТАСС.

Подробности рассказал адвокат бывшего государства Сергей Слесарев.

«По делу Батукаева уже состоялся приговор. Признали виновным без назначения наказания в связи со сроком давности», — сообщил он.

В 2006 году Батукаев был осужден на 16 лет за организацию массовых беспорядков в колонии Бишкека. В 2013 году он был освобожден из мест лишения свободы по решению врачебной комиссии. Сразу после этого Батукаев уехал в Россию. Следствие выяснило, что к освобождению преступника были причастны несколько чиновников высокого ранга, в том числе бывший президент.

Недавно Конституционный суд Киргизии допустил возможность обжалования приговора осужденному на 30 лет лишения свободы другому бывшему президенту страны Курманбеку Бакиеву. В 2014 году чиновник был осужден на пожизненное лишение свободы из-за стрельбы по демонстрации в Бишкеке. Затем приговор был смягчен. Известно, что бывший президент уехал из страны.

Ранее сообщалось, что Бакиева осудили на 10 лет за коррупцию.