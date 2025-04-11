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Сбежавшего экс-президента Киргизии пригласили в страну обжаловать приговор

КС Киргизии допустил обжалование приговора сбежавшему экс-президенту Бакиеву
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Viktor Chernov/Global Look Press

Конституционный суд Киргизии допустил возможность обжалования приговора осужденному на 30 лет лишения свободы бывшему президенту страны Курманбеку Бакиеву. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Обращение о возможном пересмотре приговора Бакиеву направил его адвокат Икрамидин Айткулов.

«Только его личное присутствие в судебном заседании может обеспечить подлинную состязательность и равноправие сторон, возможность оценить обстоятельства дела и доказательства с точки зрения позиции и аргументов самого обвиняемого», — отметили в суде.

Бакиев занимал пост президента Киргизии в период с 2005 по 2010 год. В 2014 году сбежавший за границу чиновник был осужден на пожизненное лишение свободы из-за стрельбы по демонстрации в Бишкеке. Затем приговор был смягчен. В 2023 году его заочно осудили на 10 лет лишения свободы по делу о коррупции. Суммарные сроки Бакиеву составили 30 лет.

С 2021 года он находится в розыске по делу о злоупотреблении должностным положением. Известно, что он прячется в Белоруссии. Минск не выдает бывшего президента Бишкеку.

Ранее Захарова назвала приговор Ле Пен «зачисткой» правящих кругов Европы.

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