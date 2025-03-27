Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, на сколько лет вперед строит планы российская молодежь

Исследователи FEEDBACK выяснили, что молодежь в РФ строит планы на 3 года вперед
close
dotshock/Shutterstock/FOTODOM

50% молодых людей в России строят планы на 1-3 года, тогда как долгосрочные перспективы на 5 лет и более рассматривают лишь 23% респондентов. Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на результаты опроса, проведенного исследовательским центром FEEDBACK.

Выяснилось, что в планировании 15% молодежи ограничиваются полугодовым горизонтом, 23% ставят цели на год, 27% — на 2-3 года. Долгосрочное планирование характерно для 13% (на 5 лет) и 10% (более 5 лет) участников исследования. При этом 12% опрошенных вообще не формулируют конкретных жизненных планов.

Эксперты отмечают, что такая картина может отражать как адаптацию нового поколения к быстро меняющимся условиям, так и трансформацию представлений о стабильности и жизненных ориентирах в современном российском обществе.

Согласно недавнему исследованию, более половины (66%) россиян легко находят общий язык с людьми разных возрастов.

Они уточнили, что для них нет разницы, какого возраста человек, если у них есть общие задачи или интересы.

Еще 17% опрошенных признались, что испытывают сложности в общении с молодежью, потому что не понимают ее. Из-за этого они чувствуют себя некомфортно рядом с зумерами. 4% ответили, что им, напротив, неловко рядом с людьми, которые старше их, столько же — чувствуют себя комфортно только среди ровесников.

Ранее стало известно, какие распродажи популярны у молодых и взрослых россиян.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами