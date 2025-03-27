Стало известно, на сколько лет вперед строит планы российская молодежь

50% молодых людей в России строят планы на 1-3 года, тогда как долгосрочные перспективы на 5 лет и более рассматривают лишь 23% респондентов. Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на результаты опроса, проведенного исследовательским центром FEEDBACK.

Выяснилось, что в планировании 15% молодежи ограничиваются полугодовым горизонтом, 23% ставят цели на год, 27% — на 2-3 года. Долгосрочное планирование характерно для 13% (на 5 лет) и 10% (более 5 лет) участников исследования. При этом 12% опрошенных вообще не формулируют конкретных жизненных планов.

Эксперты отмечают, что такая картина может отражать как адаптацию нового поколения к быстро меняющимся условиям, так и трансформацию представлений о стабильности и жизненных ориентирах в современном российском обществе.

Согласно недавнему исследованию, более половины (66%) россиян легко находят общий язык с людьми разных возрастов.

Они уточнили, что для них нет разницы, какого возраста человек, если у них есть общие задачи или интересы.

Еще 17% опрошенных признались, что испытывают сложности в общении с молодежью, потому что не понимают ее. Из-за этого они чувствуют себя некомфортно рядом с зумерами. 4% ответили, что им, напротив, неловко рядом с людьми, которые старше их, столько же — чувствуют себя комфортно только среди ровесников.

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