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В России предложили разработать критерии для профессиональных коучей

Бизнес-тренер Милеева: в РФ нужны единые критерии для коучей
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Orathai Mayoeh/Shutterstock/FOTODOM

Сегодня в России сложилась такая ситуация, в которой каждый желающий может назвать себя коучем и начать брать с людей деньги за свои услуги. При этом есть профессиональные специалисты отрасли, которые вложили много сил и средств в обучение, считает коуч, бизнес-тренер Анна Милеева. Для решения проблемы она в пресс-центре НСН призвала ввести четкие критерии для выявления уровня подготовки специалистов.

«У нас нет единого реестра коучей, нет критериев. Регуляторной базы очень не хватает в отношении коучей. Мы даже не можем сказать, сколько сейчас коучей на рынке, потому что нет понимания, кто вообще является коучем. Так сейчас себя может назвать любой человек, что очень печально», — заявила Милеева.

По ее словам, это мешает тем, кто проходил обучение и вкладывался в свой профессионализм. Сегодня представителей этой сферы, которых чаще называют консультантами по управлению персоналом, готовят официально. Зачастую они обещают своим клиентам быстрые результаты, что является ошибкой, подчеркнула эксперт.

«Надо понимать, что коуч не несет ответственности за достижение цели, это отработанная технология во всех странах», — заключила Милеева.

До этого психолог, член ассоциации спикеров СНГ Яна Журавлева отмечала, что среди учителей и коучей есть много людей, которые лишь выдают себя за профессионалов. Вычислить их можно, если оценить онлайн-курс с учетом основных факторов. В их числе – наличие или отсутствие отзывов, подтверждение опыта эксперта и наличие личного аккаунта на YouTube.

Ранее россиянка отсудила у коуча 2 млн, которые отдала на обучение по инвестициям.

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