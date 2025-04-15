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Роскачество предупредило дачников о некоторых отходах, которые нельзя сжигать

Эксперты Роскачества назвали виды отходов, которые нельзя сжигать на даче
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Константин Чалабов/РИА Новости

Эксперты Роскачества назвали виды отходов, которые нельзя сжигать на даче в преддверии активного дачного сезона. Советы специалистов опубликовал телеканал RT.

«Нельзя отправлять в огонь пластик, резину, строительный мусор (кроме досок, не обработанных краской или лаком), металл, целлофан — то есть изделия и материалы, выделяющие при горении токсичные вещества», — сообщили в пресс-службе ведомства.

При этом дачники могут самостоятельно утилизировать в огне траву, ветки, бумагу, картон, овощи, фрукты и отходы от них, а также листву. Для наиболее надежного и безопасного сжигания в Роскачестве рекомендуют рыть в земле яму глубиной не менее 30 см и не менее метра в диаметре, в которую потом складывать и сжигать отходы.

Также председатель Союза дачников Подмосковья, депутат Государственной думы от фракции «Единая Россия» Никита Чаплин предупредил, что клен ясенелистный (Acer negundo), растущий на дачных участках, может представлять угрозу для домов и других построек.

Ранее россиянам представили дрон для борьбы с борщевиком.

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