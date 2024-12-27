На Камчатке может появиться опасный гибрид борщевика

Ученые КамГУ им. Витуса Беринга зафиксировали распространение агрессивного борщевика Сосновского в районе Петропавловска-Камчатского и поселка Пущино. Особую опасность представляет возможность гибридизации борщевика Сосновского с местным камчатским видом – борщевиком шерстистым. Об этом «Газете.Ru» рассказали в КамГУ.

«Если камчатский борщевик может вызывать только аллергию при попадании сока на кожу, то борщевик Сосновского вызывает сильнейшие ожоги. При их скрещивании вместо аборигенного камчатского борщевика будут расти разные уродливые растения, которые будут иметь признаки и от того, и от другого. Местные жители будут страдать от бесконечного расселения этого борщевика и множественных ожогов», – пояснил «Газете.Ru» руководитель работы, сотрудник Полярно-альпийского ботанического сада-института Кольского научного центра РАН Михаил Кожин.

По данным исследователей, в районе Пущино заросли борщевика занимают около 400 квадратных метров, а в окрестностях Петропавловска-Камчатского – более 10 тыс. квадратных метров. Особую тревогу у специалистов вызывает ситуация в Петропавловске-Камчатском, где помимо основного очага уже появились вторичные места распространения растения.

«Борщевик Сосновского цветет один раз в жизни. Если ему дать зацвести, то из его зонтиков получается около 10 000 семян. Соответственно, потом нужно будет бороться не с одним, а с десятью тысячами новых растений, если они все хорошо приживутся. В Петропавловске эта проблема является более серьезной, поскольку помимо основного очага распространения там образуются многочисленные вторичные места произрастания», – пояснил «Газете.Ru» руководитель работы, сотрудник Полярно-альпийского ботанического сада-института Кольского научного центра РАН Михаил Кожин.

На Камчатке ситуация осложняется специфическими природными условиями, которые для борщевика очень хороши.

Без своевременных мер по локализации очагов борщевик может распространиться по всему региону. В случае с очагом в Пущино проблему можно решить относительно быстро – достаточно нескольких литров глифосата и двух-трех весенних обработок. Однако в Петропавловске-Камчатском, где борщевик уже успел распространиться, борьба может затянуться на десятилетие и более. Исследование проведено в рамках программы «Приоритет 2030».

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